Два человека погибли в ДТП на трассе Осиновка - Рудная Пристань в Приморье

В районе 359 км автодороги Осиновка - Рудная Пристань накануне, 14 октября, в ДТП погибли два человека.

Как сообщает "Вести Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, "Тойота Аллион" двигался из Рудной Пристани в направлении села Осиновка. По предварительной информации, не выбрав безопасную скорость движения, 38-летний водитель потерял управление и совершил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем "Тойота Хайлюкс Сурф" под управлением 53-летнего мужчины.

В результате удара погибли два человека: водитель и пассажир автомобиля "Тойота Аллион". Водителю "Тойоты Сурф" врачи диагностировали ушиб грудной клетки, ему назначено амбулаторное лечение.

На момент автоаварии стаж вождения водителя "Тойота Аллион" составил 18 лет, водителя "Тойоты Сурф" – 23 года.

По факту ДТП со смертельным исходом проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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