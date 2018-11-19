Водитель автомобиля "Тойота Спринтер" погиб в ДТП на трассе Осиновка - Рудная Пристань

Водитель автомобиля "Тойота Спринтер" погиб в ДТП в районе 296 км автодороги Осиновка - Рудная Пристань.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, 39-летний мужчина за рулем автомобиля "Тойота Спринтер" двигался со стороны поселка Рудный в направлении Дальнегорска. Превысив безопасную скорость движения, водитель потерял управление и совершил съезд с дороги, после чего машина врезалась в дерево.

В результате удара водитель получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте ДТП. Стаж вождения погибшего составил 15 лет. В текущем году к административной ответственности за нарушения ПДД мужчину не привлекали.

ДТП произошло в темное время суток, на участке с сухим асфальтовым покрытием.

По факту ДТП проводится проверка, назначен ряд исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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