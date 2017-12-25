Водитель автомобиля "Тойота Камри" погиб в результате лобового ДТП в Приморье

Лобовое ДТП случилось на 107 км автодороги Артём-Находка-Порт Восточный.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, 60-летний мужчина за рулем автомобиля "Мазда Капелла" двигался со стороны Находки в направлении Владивостока. Не справившись с управлением, водитель выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Тойота Камри". В результате удара водитель "Тойота Камри", 51-летний мужчина, получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте ДТП. Его пассажир, 53-летний мужчина, получил ушиб грудной клетки и перелом бедра.

Стаж вождения водителя "Мазда Капелла" составил 7 лет, водителя "Тойота Камри" – 16 лет. ДТП произошло в светлое время суток на участке проезжей части с асфальтовым покрытием.

По факту автопроисшествия со смертельным исходом проводится проверка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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