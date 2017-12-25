Водитель автомобиля "Тойота Камри" погиб в результате лобового ДТП в Приморье
Лобовое ДТП случилось на 107 км автодороги Артём-Находка-Порт Восточный.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, 60-летний мужчина за рулем автомобиля "Мазда Капелла" двигался со стороны Находки в направлении Владивостока. Не справившись с управлением, водитель выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Тойота Камри". В результате удара водитель "Тойота Камри", 51-летний мужчина, получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте ДТП. Его пассажир, 53-летний мужчина, получил ушиб грудной клетки и перелом бедра.
Стаж вождения водителя "Мазда Капелла" составил 7 лет, водителя "Тойота Камри" – 16 лет. ДТП произошло в светлое время суток на участке проезжей части с асфальтовым покрытием.
По факту автопроисшествия со смертельным исходом проводится проверка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
08.04.2019 В Приморье в результате лобового ДТП один человек погиб, второй получил травмы
-
01.04.2019 В Приморье водитель без прав на управление автомобилем устроил жесткое ДТП
-
24.10.2018 17-летняя девушка погибла в ДТП в Ольгинском районе Приморья
-
28.03.2018 ДТП с участием трех автомобилей произошло в Находке
-
26.02.2018 Пассажир автомобиля "Тойота Креста" погиб на трассе Уссурийск - Пограничный
-
25.12.2017 Водитель, не имевший права управления автомобилем, погиб в ДТП в Приморье
Добавить комментарий