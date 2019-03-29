Смертельное ДТП в Приморье: погиб водитель "Тойота Марк 2"

Информация о ДТП, произошедшем в районе 60 км автодороги Михайловка-Турий-Рог, поступила в дежурную часть отдела МВД России по Хорольскому району.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Хорольскому району, 22-летний мужчина за рулем автомобиля "Тойота Марк 2" двигался со стороны Хороля в направлении села Камень-Рыболов. Не справившись с рулевым управлением, водитель совершил выезд на полосу встречного движения с последующим столкновением с автомобилем "Ниссан Атлас". В результате автоаварии водитель "Тойоты Марк" 22 скончался на месте ДТП, травмы получили водитель и пассажир "Ниссана".

Установлено, что погибший обучения на право управления транспортным средством не проходил. Ранее его привлекали к административной ответственности за управление транспортным средством без соответствующих документов.

По факту автоаварии со смертельным исходом проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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