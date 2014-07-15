Двое пострадавших и один труп: жесткое ДТП трассе Раздольное - Хасан

В районе 32 км автодороги Раздольное – Хасан в ДТП погибла женщина.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Хасанскому району, по предварительным данным, 28-летний мужчина за рулем автомобиля Honda Fit не справился с управлением и, совершив выезд на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомобилем Nissan Dualis. На момент автоаварии водительский стаж мужчины составил 9 лет. Ранее водителя неоднократно привлекали к ответственности за нарушение скоростного режима.

В результате удара 47-летняя женщина-водитель Nissan Dualis от полученных травм скончалась на месте происшествия. Травмы также получили водитель и 30-летняя пассажирка Honda Fit. Женщина с диагнозом «черепно-мозговая травма» госпитализирована в отделение реанимации Хасанской районной больницы.

Устанавливаются обстоятельства ДТП, а также причины и условия, спровоцировавшие аварийно опасную ситуацию. Назначен ряд исследований. Проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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