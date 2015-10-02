Еще одно смертельное ДТП в Приморье: двое детей госпитализированы

Смертельное ДТП случилось на участке автодороги Хороль-Ретиховка-Арсеньев минувшей ночью.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ОМВД "Арсеньевский", 28-летний мужчина за рулем автомашины «NISSAN DUALIS» двигался со стороны города Арсеньева в направлении села Чернышевка Анучинского района, не справился с управлением и совершил наезд на стоящее на обочине транспортное средство «Газ 66». В результате аварии водитель «NISSAN DUALIS» от полученных травм скончался на месте.

Двое несовершеннолетних пассажиров, 7-летний мальчик с закрытой травмой живота и 2-летняя девочка с ссадинами лица, госпитализированы в больницу.

По факту автоаварии со смертельным исходом полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия, а также причины и условия, спровоцировавшие аварийную опасную ситуацию. Назначено проведение ряда исследований.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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