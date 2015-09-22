"Ниссан Либерти" врезался в дерево в Приморье: погибла молодая женщина

В минувшие выходные в Приморье в результате ДТП погибла 24-летняя женщина, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

За рулем автомобиля "Ниссан Либерти" находился нетрезвый 27-летний мужчина. При движении со стороны поселка Рудная Пристань в направлении села Осиновка водитель не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения с последующим наездом на дерево. В результате удара травмы, не совместимые с жизнью, получила 24-летняя женщина, находившаяся на переднем пассажирском сидении. Водитель и 26-летний мужчина, находившийся на заднем пассажирском сидении, получили травмы различной степени тяжести.

В целом, с 3 по 4 октября в полицию поступили сообщения о 127 дорожно-транспортных происшествиях: 111 - с материальным ущербом, 16 – с пострадавшими. 1 человек погиб, 24 - травмированы. Повреждено 237 транспортных средств. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ДТП снижено на 19%.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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