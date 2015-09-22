Женщина погибла в ДТП в Приморье из-за сложных погодных условий

В поселке Кировский 26-летняя женщина – водитель автомобиля "Хонда Аскотт" при пересечении перекрестка неравнозначных дорог улиц Набережной и Сухановской не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим наездом на препятствие (дерево).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, в результате автоаварии водитель "Хонды" получила травмы, не совместимые с жизнью. В автомашине женщина находилась одна.

ДТП произошло в темное время суток при сложных погодных и дорожных условиях. Водительское удостоверение погибшая получила в апреле текущего года.

За прошедшие сутки в территориальные органы внутренних дел Приморского края поступили сообщения о 56 дорожно-транспортных происшествиях: 45 с материальным ущербом, 11 – с пострадавшими. 1 человек погиб, 14 – получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 101 транспортное средство.

В минувшие сутки 75% от общего числа происшествий составили столкновения транспортных средств, наибольшее число ДТП отмечено на территории Владивостока (21), Уссурийского городского округа (7) и Находки (6), аварийно-опасный временной промежуток – с 17.00 до 18.00

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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