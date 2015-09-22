Женщина погибла в ДТП в Приморье из-за сложных погодных условий
В поселке Кировский 26-летняя женщина – водитель автомобиля "Хонда Аскотт" при пересечении перекрестка неравнозначных дорог улиц Набережной и Сухановской не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим наездом на препятствие (дерево).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, в результате автоаварии водитель "Хонды" получила травмы, не совместимые с жизнью. В автомашине женщина находилась одна.
ДТП произошло в темное время суток при сложных погодных и дорожных условиях. Водительское удостоверение погибшая получила в апреле текущего года.
За прошедшие сутки в территориальные органы внутренних дел Приморского края поступили сообщения о 56 дорожно-транспортных происшествиях: 45 с материальным ущербом, 11 – с пострадавшими. 1 человек погиб, 14 – получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 101 транспортное средство.
В минувшие сутки 75% от общего числа происшествий составили столкновения транспортных средств, наибольшее число ДТП отмечено на территории Владивостока (21), Уссурийского городского округа (7) и Находки (6), аварийно-опасный временной промежуток – с 17.00 до 18.00
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
15.01.2018 Четыре человека погибли в ДТП в Приморье за прошедшие сутки
-
14.11.2019 81 ДТП за сутки зарегистрировано в Приморье
-
17.10.2019 Водитель "Исузу Визард", вылетевшего в кювет на трассе Раздольное - Хасан, угробил пассажира
-
29.03.2019 В Приморье легковой автомобиль вылетел в кювет, один из пассажиров погиб
-
22.09.2015 В Приморье сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом
-
21.08.2018 За прошедшие сутки в Приморье в ДТП погибли два человека
Добавить комментарий