81 ДТП за сутки зарегистрировано в Приморье
За минувшие сутки, 13 ноября, в Приморском крае зарегистрировано 81 дорожно-транспортное происшествие: из них - 68 с материальным ущербом, 13 – с пострадавшими. 1 человек погиб, 15 – получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 149 транспортных средств, -- сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД по Приморскому краю.
Сложная дорожная ситуация спровоцировала автоаварию со смертельным исходом на территории Пожарского района. Столкновение легкового автомобиля и фуры произошло в районе 303 км автодороги «Хабаровск-Владивосток»: водитель автомашины "Волга Сайбер", двигавшийся со стороны Хабаровска в направлении Владивостока, не учел сложные метеорологические и дорожные условия, потерял управление, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной "Вольво". После удара "Волга" продолжила движение и перевернулась в левый кювет. Водитель "Волги" скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Возраст погибшего – 44 года.
В минувшие сутки столкновения транспортных средств составили 65% от общего числа происшествий, наибольшее число ДТП отмечено на территории Владивостока (39), Уссурийского городского округа (10) и Находки (10).
Госавтоинспекция призывает водителей как можно скорее «переобуть» автомобили.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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