65 аварий за сутки зарегистрировано на дорогах Приморья

По данным Госавтоинспекции, в минувший четверг на дорогах Приморского края произошло 65 ДТП: 59 - с материальным ущербом, 6 - с пострадавшими. 2 человека погибли, 6 – получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 129 транспортных средств.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, пик ДТП пришелся на временные промежутки с 14 до 15 и с 16 до 18. Основное число автоаварий – это столкновения транспортных средств, произошедшие по причине нарушений Правил дорожного движения: нарушение правил перестроения, очередности проезда, выезд на полосу встречного движения.

В Госавтоинспекции подчеркнули: обильное выпадение осадков в виде дождя снижает видимость, увеличивает тормозной путь, а в ряде случаев делает автомобиль неуправляемым. Сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям автотранспорта быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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