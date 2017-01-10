65 аварий за сутки зарегистрировано на дорогах Приморья
По данным Госавтоинспекции, в минувший четверг на дорогах Приморского края произошло 65 ДТП: 59 - с материальным ущербом, 6 - с пострадавшими. 2 человека погибли, 6 – получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 129 транспортных средств.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, пик ДТП пришелся на временные промежутки с 14 до 15 и с 16 до 18. Основное число автоаварий – это столкновения транспортных средств, произошедшие по причине нарушений Правил дорожного движения: нарушение правил перестроения, очередности проезда, выезд на полосу встречного движения.
В Госавтоинспекции подчеркнули: обильное выпадение осадков в виде дождя снижает видимость, увеличивает тормозной путь, а в ряде случаев делает автомобиль неуправляемым. Сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям автотранспорта быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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