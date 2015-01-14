18 ДТП зарегистрировано в Приморье за два майских праздничных дня

За прошедшие 1 и 2 мая на территории Приморского края зарегистрировано 18 учетных дорожно-транспортных происшествий. Один человек погиб, 27 получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 30 транспортных средств.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, ДТП произошли в городах Владивосток, Дальнегорск, Артём, Партизанск, Уссурийск, а также в Кавалеровском, Красноармейском, Михайловском, Надеждинском, Ханкайском, Хорольском, Черниговском, Шкотовском районах. Пик происшествий пришелся на субботу, промежуток времени с 17 до 00 часов.

По вине водителей произошло 15 дорожно-транспортных происшествий. Основными нарушениями правил дорожного движения стали: выезд на полосу встречного движения, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, несоблюдение бокового интервала, неправильный выбор дистанции, нарушение требований дорожных знаков, несоответствие скорости конкретным условиям движения.

В остальных случаях автоаварии были спровоцированы пешеходами. Нарушениями правил дорожного движения стало: ходьба вдоль проезжей части при наличии и удовлетворительном состоянии тротуара, ходьба вдоль проезжей части попутного направления вне населенного пункта при удовлетворительном состоянии обочины.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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