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За минувшие выходные на дорогах Приморья пострадали восемь человек, один погиб

За минувшие выходные на дорогах Приморья пострадали восемь человек, один погиб

Источник фото: ГИБДД УМВД России по Приморскому краю

За прошедшие выходные дни на территории Приморского края зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. Один человек погиб, 8 - получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 11 транспортных средств.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, автоаварии произошли в городах Владивосток, Уссурийск, Арсеньев, а также в Пожарском, Спасском, Хасанском районах. Пик происшествий пришелся на воскресенье, на временной промежуток с 8.00 до 10.00 и с 14.00 до 15.00.

В полиции подчеркнули: все автоаварии, в которых пострадали люди, произошли по вине водителей. Основными нарушениями Правил дорожного движения стали: несоблюдение очередности проезда, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, несоответствие скорости конкретным условиям движения.

Так, в Спасском районе Приморского края из-за нарушения скоростного режима произошло ДТП со смертельным исходом.  Водитель мотороллера «Муравей», 42-летний мужчина (водительского удостоверения не имеет), двигаясь по улице Ленинской в селе Новорусановка, превысил допустимую скорость движения, не справился с управлением и совершил съезд в правый кювет, по ходу своего движения. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Примечательно, что водитель был без мотошлема.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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