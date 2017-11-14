ГИБДД рассказала об авариях и погибших во время стихии

Циклон, прошедший на территории Приморского края в минувшую среду, осложнил дорожную обстановку, что спровоцировало рост ДТП. Всего за прошедшие сутки в дежурную часть краевой ГИБДД поступила информация о 123 ДТП. Данный показатель на 132% превышает количество ДТП, зарегистрированных в регионе 11 декабря 2018 года. Погибших нет, однако 17 человек получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 266 транспортных средств, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по ПК.

Пик автоаварий пришелся на временной промежуток с 9:00 до 12:00, основное число происшествий зарегистрировано в городах Владивосток и Уссурийск. На территории Надеждинского района произошло ДТП, в результате которого пострадали люди, были повреждены десятки транспортных средств и введено ограничение для движения.

Как сообщили в Госавтоинспекции Приморского края, 74% автоаварий, зарегистрированных за прошедшие сутки, составили столкновения транспортных средств, 15% - наезд на стоящее транспортное средство, 4% - наезд на препятствие, 3% - наезд на пешехода, 2% - опрокидывание.

90 % дорожно-транспортных происшествий (111 из 123) – это автоаварии с материальным ущербом (в которых не пострадали люди). ДТП с пострадавшими (их за прошедшие сутки зарегистрировано 12) произошли на территории 6 населенных пунктов: в городах Артеме, Владивостоке и Уссурийске, а также в Октябрьском, Ханкайском и Надеждинском районах.

В связи с тем, что на ряде участков автодорог сохраняется снежный накат и наледь, Госавтоинспекция напоминает, что в данных условиях тормозной путь увеличивается в несколько раз. Безопасная скорость и дистанция - это самые важные моменты, на которые следует обратить внимание.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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