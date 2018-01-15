Машина попала под поезд в Приморье

ГИБДД Приморья сообщает об автоаварии со смертельным исходом на железнодорожном переезде, сообщают «Вести:Приморье».

В целом за прошедшие сутки на дорогах края зарегистрировано 95 дорожно-транспортных происшествий, 6 из которых – с пострадавшими, 89 – с материальным ущербом.

По данным региональной ГИБДД в среду на дорогах Приморского края зарегистрировано 95 дорожно-транспортных происшествий, 6 из которых – с пострадавшими, 89 – с материальным ущербом. 1 человек погиб, 6 - получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 199 автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост по количеству ДТП составил 23%.

Автомобильная авария со смертельным исходом произошла в Яковлевском районе.

Так, 54-летний водитель автомобиля ВАЗ двигался со стороны села Минеральное в направлении села Покровка. В районе 17 км автодороги с.Достоевка - с.Покровка - с.Минеральное мужчина совершил выезд на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора, допустив столкновение с грузовым поездом.

Водитель ВАЗ скончался на месте ДТП. Его пассажир – 38-летняя женщина, получила травмы головы и перелом рёбер, однако, от госпитализации отказалась.

Установлено, что погибший не проходил обучения на право управления транспортным средством. Автомашина ВАЗ в апреле 2020 года была снята с регистрационного учета в ГИБДД.

В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка.

В целом пик происшествий прошлых суток пришелся на временной промежуток с 11.00 до 12.00. Большая часть автомобильных аварий зарегистрирована в городах Владивосток – 44 и Уссурийск – 21 ДТП.

81% происшествий – это столкновения транспортных средств.

Характерные нарушения Правил дорожного движения прошлых суток – несоблюдение очередности проезда и неправильный выбор дистанции.

Сейчас вновь наблюдаются осадки в виде снега. На дорогах региона сохраняется снежный накат и гололедица.

Во избежание аварийно опасных ситуаций необходимо выбирать скоростной режим, исходя из дорожной обстановки и характеристик транспортного средства.

Сотрудники Госавтоинспекции несут службу в усиленном режиме и ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения, отметили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

В случае возникновения сложной ситуации можно круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции.

Номера телефонов дежурной части УГИБДД УМВД России по Приморскому краю: (8423) 231-09-08, 249-09-21.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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