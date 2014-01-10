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Вчера, 16:23

184 автомобиля, погибший и пострадавшие: Статистика по ДТП за сутки в Приморье

184 автомобиля, погибший и пострадавшие: Статистика по ДТП за сутки в Приморье

Источник фото: пресс-служба УГИБДД УМВД РФ по ПК

По данным Госавтоинспекции Приморского края, в понедельник в регионе было зарегистрировано 90 ДТП: 86 - с материальным ущербом. 1 человек погиб, 4 – травмированы. Повреждены 184 автомобиля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост по количеству происшествий составил 70%, сообщают «Вести:Приморье».

Так, в Пожарском районе в результате столкновения транспортных средств погиб пассажир легкового автомобиля. По предварительным данным, автомобиль Toyota Carina двигался со стороны Хабаровска в направлении Владивостока. В районе 279 км автодороги «Уссури» он совершил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Fuso. В результате ДТП травмы, не совместимые с жизнью, получил пассажир Toyota Carina, находившийся на переднем пассажирском сиденье. Личность водителя Toyota Carina устанавливается, отметили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Пик происшествий прошлых суток пришелся на временные промежутки с 12.00 до 13.00 и с 18.00 до 19.00. Большая часть автомобильных аварий зарегистрирована в городе Владивостоке – 44. 76% происшествий – это столкновения транспортных средств. Характерные нарушения Правил дорожного движения – несоблюдение очередности проезда и неправильный выбор дистанции.

На дорогах региона сохраняется снежный накат и гололедица. Во избежание аварийно опасных ситуаций водителей просят выбирать скоростной режим, исходя из дорожной обстановки и характеристик транспортного средства.

В случае возникновения сложной ситуации можно круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Номера телефонов дежурной части УГИБДД УМВД России по Приморскому краю: (8423) 231-09-08, 249-09-21.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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