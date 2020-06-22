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За сутки в Приморье произошло 149 аварий

За сутки в Приморье произошло 149 аварий

В выходные дни на дорогах Приморского края отмечено снижение числа автомобильных аварий и пострадавших в них людей, сообщают «Вести:Приморье».

С 30 по 31 января в полицию поступили сообщения о 149 дорожно-транспортных происшествиях: 142 - с материальным ущербом, 7 – с пострадавшими. Погибших нет, однако 10 человек травмированы. Среди пострадавших 1 несовершеннолетний. Повреждено 293 транспортных средства.

Большая часть происшествий выходных дней была связана со столкновениями транспортных средств.

Так, в городе Находка в результате столкновения легковых автомобилей получила травмы 17-летняя девушка. По предварительным данным, двигаясь со стороны Находкинского проспекта по ул. Набережная  в направлении ул. Песчаная, при совершении поворота налево на нерегулируемом перекрестке, водитель автомобиля Тойота Спринтер Кариб совершил столкновение со встречным автомобилем  Тойота Виста. В результате ДТП пострадал водитель Тойота Виста, его несовершеннолетний пассажир, а также пассажир автомобиля Тойота Спринтер. Во всех случаях назначено амбулаторное лечение.

В Шкотовском районе края, водитель автомашины РАВ4, двигаясь со стороны Находк в Артем, не справился с управлением и совершил столкновение со встречным автомобилем Мазда Демио. Травмированы два человека – водитель и пассажир Мазда, в обоих случаях назначено амбулаторное лечение.

Среди нарушений Правил дорожного движения в выходные дни преобладали: несоблюдение очередности проезда и неправильный выбор дистанции.

На дорогах региона сохраняется снежный накат и гололедица. Во избежание аварийно-опасных ситуаций необходимо выбирать скоростной режим исходя из дорожной обстановки и характеристик транспортного средства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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