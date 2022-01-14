Маршрутный автобус попал в серьезное ДТП во Владивостоке: есть пострадавшие

В Ленинском районе города Владивостока в результате столкновения транспортных средств получили травмы 2 человека.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, предварительно установлено, что водитель автомашины Honda Fit, ранее лишенный права управления транспортным средством за вождение в нетрезвом виде, при движении со стороны улицы Котельникова в направлении улицы Кузнецова, не выдержал безопасной дистанции до впереди идущего транспортного средства и совершил столкновение с автобусом ГАЗ, осуществляющим перевозку пассажиров по маршруту №16б «Площадь Баляева-ул.Нейбута».

В результате удара получил травмы водитель, спровоцировавший автоаварию, а также несовершеннолетний пассажир ГАЗ – 14-летний мальчик. В обоих случаях назначено амбулаторное лечение.

По данным Управления ГИБДД УМВД России по Приморского краю, в минувший четверг в полицию поступили сообщения о 62 дорожно-транспортных происшествиях, из которых 57 – с материальным ущербом, 5 – с пострадавшими. Травмированы 6 человек, повреждено 117 транспортных средств.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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