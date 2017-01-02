Цифра поражает: полиция назвала число пострадавших в автоавариях людей в выходные дни

В выходные дни на дорогах Приморского края отмечен рост числа пострадавших в автоавариях людей, сообщают «Вести:Приморье».

С 11 по 12 июля в полицию поступили сообщения о 107 дорожно-транспортных происшествиях: 89 - с материальным ущербом, 18 – с пострадавшими. 1 человек погиб, 25 - травмированы. Повреждено 194 транспортных средства. Рост по числу участников дорожного движения, пострадавших в автоавариях, по сравнению с прошлым годом составил 25%.

В воскресенье вечером в городе Владивостоке в результате наезда грузового автомобиля погиб 43-летний мужчина. ДТП произошло на территории автомобильной стоянки при движении автомобиля задним ходом. Установлено, что мужчина, совершивший наезд, обучения на право управления транспортным средством не проходил. В отношении него возбуждено административное производство за нарушение ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». По факту ДТП со смертельным исходом возбуждено уголовное дело по ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

В целом, большая часть происшествий выходных дней была связана со столкновениями транспортных средств. Самым аварийно опасным городом прошедших выходных стал Владивосток (57 ДТП). Среди нарушений преобладали несоблюдение очередности проезда и условий, разрешающих движение транспорта задним ходом, отметили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю при содействии ОГИБДД УМВД России России по г. Владивостоку.

Госавтоинспекция Приморского края напоминает: в соответствии с п. 8.12 ПДД РФ, движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц.

Если вы движетесь задним ходом и слышите звуковой сигнал, обязательно остановитесь, выйдите из своего автомобиля и изучите дорожную ситуацию. При движении задним ходом попеременно смотрите в зеркала заднего вида. При движении между парковочными рядами внимательно следите за автомобилями слева и справа от вас. Используйте движение задним ходом только в том случае, когда вы не торопитесь.

Будьте осторожны: движение задним ходом - самый опасный для водителя маневр в ПДД!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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