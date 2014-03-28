Реанимация и морг: «покатушки» закончились трагически для двух подростков

ГИБДД Приморья: в выходные дни на дорогах Приморского края погиб 17-летний пассажир легкового автомобиля, сообщают «Вести:Приморье».

Информация об опрокидывании автомобиля Ниссан Скайлан поступила в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Арсеньевский». По предварительным данным, за рулем автомобиля находился 18-летний молодой человек, ранее не проходивший обучение на право управления транспортным средством. На участке с мокрым асфальтовым покрытием водитель не справился с управлением и автомобиль совершил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием. В момент происшествия помимо водителя в салоне находился 17-летний подросток, который получил травмы, несовместимые с жизнью. Водитель госпитализирован в реанимационное отделение. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством без документов, отметили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

В целом, с 29 по 30 августа в полицию поступили сообщения о 110 дорожно-транспортных происшествиях: 102 - с материальным ущербом, 8 – с пострадавшими. 1 человек погиб, 9 - травмированы. Повреждено 198 транспортных средств. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ДТП снижено на 26%.

Большая часть происшествий в выходные дни была связана со столкновениями транспортных средств. Аварийно опасным городом остается Владивосток (68 ДТП). Среди нарушений преобладало нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части.

Сотрудниками ГИБДД выявлено и привлечено к административной ответственности 1419 водителей и пешеходов, допустивших грубые нарушения Правил дорожного движения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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