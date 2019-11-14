"Нива" перевернулась в кювет в Приморье - водитель погиб

В воскресенье на полевой дороге в Кировском районе края произошло опрокидывание автомобиля ВАЗ2121. Погиб 82-летний водитель, - сообщает "Вести: приморье" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД УМВД России по Приморскому краю. Пассажир, 78-летняя женщина, получила травмы головы, но от госпитализации отказалась.

По информации УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, за минувшие выходные в полицию поступили сообщения о 106 дорожно-транспортных происшествиях: 88 - с материальным ущербом, 18 – с пострадавшими. 2 человека погибли, 27 - травмированы. Среди пострадавших 4 несовершеннолетних. Повреждено 202 транспортных средства. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ДТП снижено на 30%.

Еще одно смертельное ДТП произошло в субботу в пригороде Владивостока произошло ДТП с участием трёх транспортных средств. Водитель автомобиля Тойота Приус не выдержал безопасную дистанцию до автомобиля КАМАЗ, производившего дорожные работы, и допустил столкновение с ним. После чего иномарку отбросило на среднюю полосу движения, где он столкнулся с автомобилем Ниссан Жук. В результате происшествия погиб 36-летний водитель Тойота Приус. Его стаж вождения составил 17 лет. Ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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