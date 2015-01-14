11 детей погибли в ДТП в Приморье с начала года

В 2018 году на дорогах региона погибли 7 несовершеннолетних, а в 2019 году число погибших достигло 11. Только в ноябре месяце зарегистрировано 5 ДТП с тяжелыми последствиями.

По данным пресс-службу ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, несовершеннолетние получают травмы в каждом восьмом ДТП (12% от общего числа ДТП), в 88% случаев – из-за нарушений Правил дорожного движения водителями транспортных средств: несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходного перехода, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, неправильный выбор дистанции, выезд на полосу встречного движения, несоответствие скорости конкретным условиям движения, несоблюдение условий, разрешающих движение транспорта задним ходом, несоблюдение бокового интервала, нарушение правил обгона и перестроения.

В 123 случаях фигурируют сопутствующие нарушения ПДД РФ, в том числе: управление транспортным средством лицом, не имеющим/лишенным права на управление транспортным средством, управление транспортным средством в состоянии нетрудоспособности (болезни), алкогольного опьянения, нарушение правил перевозки несовершеннолетних.

В период времени с 00.00 до 07.00 зарегистрировано 9 ДТП, с 07.00 до 12.00 - 52 ДТП, с 12.00 до 18.00 – 150 ДТП, с 18.00 до 00.00 – 113 ДТП.

По дням недели: понедельник – 49 ДТП, вторник – 46 ДТП, среда – 52 ДТП, четверг – 38 ДТП, пятница - 43 ДТП, суббота – 52 ДТП, воскресенье – 44 ДТП.

Травматизм детей допущен на 31 территории. Гибель – на 8 территориях: г. Владивосток, Надеждинский район, Пожарский район, Михайловский район, Черниговский район, Спасский район, Артемовский городской округ, Анучинский район.

По данным ГИБДД, дети, погибшие в ноябре месяце, являлись пассажирами, а транспортными средствами управляли их близкие родственники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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