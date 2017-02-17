Два водителя пострадали в ДТП с участием двух грузовиков в Приморье
В районе Большого Камная на 47 км автодороги Артем-Находка - порт Восточный произошло ДТП, в котором пострадали оба водителя.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УГИДД УМВД по Приморскому краю, за рулем автомобиля "Вольво" находился 48-летний мужчина. Водитель двигался со стороны города Артема в направлении Находки. Мужчина не учел скорость движения своего автомобиля, характер груза и дорожные условия, в результате чего грузовик опрокинулся и совершил столкновение с автомашиной "Хино", которой управлял 56-летний мужчина.
В результате происшествия оба водителя получили травмы различной степени тяжести.
По данным краевой Госавтоинспекции, водитель "Вольво" в 2019 году трижды привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.
Назначено проведение ряда исследований. По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
06.11.2018 Полиция проводит проверку по факту ДТП со смертельным исходом в Спасском районе
-
01.04.2019 В Приморье водитель без прав на управление автомобилем устроил жесткое ДТП
-
20.08.2019 Водитель автомобиля "Тойота Камри" погиб в результате лобового ДТП в Приморье
-
10.12.2018 В Приморье произошло ДТП с участием двух большегрузов
-
17.02.2017 Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП с участием большегруза в Находке
-
04.06.2018 Три человека погибли в ДТП на выходных в Приморье
Добавить комментарий