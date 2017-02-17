Два водителя пострадали в ДТП с участием двух грузовиков в Приморье

В районе Большого Камная на 47 км автодороги Артем-Находка - порт Восточный произошло ДТП, в котором пострадали оба водителя.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УГИДД УМВД по Приморскому краю, за рулем автомобиля "Вольво" находился 48-летний мужчина. Водитель двигался со стороны города Артема в направлении Находки. Мужчина не учел скорость движения своего автомобиля, характер груза и дорожные условия, в результате чего грузовик опрокинулся и совершил столкновение с автомашиной "Хино", которой управлял 56-летний мужчина.

В результате происшествия оба водителя получили травмы различной степени тяжести.

По данным краевой Госавтоинспекции, водитель "Вольво" в 2019 году трижды привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.

Назначено проведение ряда исследований. По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru