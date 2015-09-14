В Андреевке автомобиль сбил женщину с двумя малолетними детьми

По данным региональной ГИБДД, в минувший четверг в полицию поступили сообщения о 85 ДТП: 82 - с материальным ущербом, 3 – с пострадавшими. Погибших нет, однако 5 человек травмированы. Повреждено 166 транспортных средств.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, в селе Андреевка Хасанского района водитель автомашины Тойота Приус допустил столкновение с автомобилем Тойота Ипсум, снизившим скорость при приближении к пешеходам, идущими вдоль проезжей части по ходу движения транспортных средств. В результате удара Ипсум, по инерции, отбросило вперед на пешеходов. Пострадала 28-летняя женщина и двое её детей: 2-летний мальчик и 5-летняя девочка. Все трое доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

Стаж вождения водителя Тойота Приус - 19 лет, ранее мужчина привлекался к административной ответственности за несоблюдение скоростного режима и отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. После ДТП он также отказался от прохождения освидетельствования.

Возбуждено административное делопроизводство и административное расследование по ст. 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего», по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

В целом, по причине грубых нарушений Правил дорожного движения водителями транспортных средств в крае произошло 78% ДТП, в большинстве случаев: неправильный выбор дистанции.

По видам происшествий, как и ранее, преобладают столкновения транспортных средств, среди населенных пунктов аварийно опасным городом остается Владивосток (43 ДТП).

Сотрудниками ГИБДД выявлено и привлечено к административной ответственности 660 водителей и пешеходов, допустивших грубые нарушения Правил дорожного движения.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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