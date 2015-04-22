Водителя, устроившего лобовое ДТП с тремя пострадавшими, ждет штраф

Во вторник 18 августа, в Дальнереченском районе произошло «лобовое» столкновение автомобилей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, 30-летний мужчина, ранее не проходивший обучение на право управления транспортным средством, находился за рулем автомобиля Тойота Карина ЕД. Двигаясь со стороны Владивостока в направлении Хабаровска, он не справился с управлением и, совершив выезд на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомобилем Тойота Приус Альфа. В результате удара пострадали три человека: водители обоих транспортных средств, а также пассажир Тойота Карина ЕД. Водитель Тойота Приус Альфа госпитализирован, другим пострадавшим помощь оказана на месте происшествия.

В отношении водителя Тойота Карина ЕД возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения», ч.2 ст.12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», ч.1 ст. 12.37 КоАП РФ «Управление транспортным средством в период его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства».

Кроме того, вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ст. 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего».

Общая сумма штрафных санкций составит более 60 тысяч В ГИБДД рублей. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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