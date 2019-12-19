Виновника ДТП на кольце Третьей Рабочей во Владивостоке арестовали

Первореченский районный суд города Владивостока, рассмотрев административные материалы по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования водителем, не имеющим права управления транспортным средством», назначил 25-летнему жителю Владивостока наказание в виде 10 суток административного ареста.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Примосркому краю, 15 декабря водитель автомобиля "Тойота Витц", увидев полицейских, несших службу в районе кольца «Третьей Рабочей», увеличил скорость и попытался скрыться. На неоднократные звуковые сигналы и требования полицейских об остановке, водитель "Тойоты" не реагировал. Около дома №91 на проспекте Красного Знамени 25-летний житель Владивостока не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части, повредив при этом две припаркованные автомашины: "Тойоту Сай" и "Ниссан Жук".

В результате автоаварии травмы получила 23-летняя пассажирка "Тойоты Витц". Пострадавшей диагностирован закрытый перелом грудного позвонка.

Водитель легкового автомобиля - 25-летний житель Владивостока от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения отказался.

В ходе проверки по базам данных ГИБДД установлено, что мужчина лишен права управления транспортным средством. С начала года он 17 раз привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.

В отношении злостного правонарушителя были составлены административные материалы по ч.5 ст. 12.15 КоАП РФ «Повторный выезд на полосу, предназначенную для встречного движения транспортных средств», по ст. 12.25 КоАП РФ «Невыполнение требования об остановке транспортного средства», ч.2 ст.12.26 КоАП РФ «Невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования водителем, не имеющим права управления транспортным средством», ст. 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорожных сооружений».

Автомашина "Тойота Витц" помещена на стоянку временного задержания транспортных средств.

В результате рассмотрения дела об административном правонарушении по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ Первореченским районным судом города Владивостока 25-летнему правонарушителю назначено наказание в виде 10 суток ареста.

В настоящее время мужчина помещен в специальный приемник УМВД России по городу Владивостоку для отбывания наказания.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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