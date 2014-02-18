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Водитель покалечил пассажира и разбил чужие авто, пытаясь уйти от погони

Водитель покалечил пассажира и разбил чужие авто, пытаясь уйти от погони

Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку

В районе кольца Третьей Рабочей инспекторы ДПС, несшие службу по обеспечению безопасности дорожного движения, обратили внимание на автомобиль Тойота Витц. Водитель транспортного средства, увидев полицейских, увеличил скорость и попытался скрыться. Было организовано преследование, сообщает "Вести: Приморье".

Инспекторы дорожно-патрульной службы неоднократно подавали звуковые сигналы и требования об остановке, однако водитель Тойоты продолжил движение в направлении улицы Гоголя. Около дома №91 на проспекте Красного Знамени водитель иномарки не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части, повредив при этом две припаркованные автомашины: Тойоту Сай и Ниссан Джук.

В результате ДТП травмы получила 23-летняя пассажирка Тойоты Витц. Пострадавшей диагностирован закрытый перелом грудного позвонка. Водитель легкового автомобиля - 25-летний житель Владивостока от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения отказался.

Установлено, что мужчина лишен права управления транспортным средством. С начала года он 17 раз привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, пояснили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку.

В отношение злостного правонарушителя составлены административные материалы. Автомашина Тойота Витц помещена на стоянку временного задержания транспортных средств. 

По факту ДТП проводится проверка, назначен ряд исследований, по результатам которых будет принято решение в соответствии с российским законодательством.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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