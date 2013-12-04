Гонки на внедорожнике от ДПС привели к наказанию

Ночью в городе Дальнереченске инспекторы ДПС заметили автомобиль Ниссан Террано, водитель которого в нарушение правил дорожного движения проехал на запрещающий сигнал светофора. Нарядом ДПС было принято решение об остановке транспортного средства, однако на требования сотрудников полиции водитель не реагировал и продолжил движение, попытался скрыться, подвергая опасности жизни и здоровье других участников дорожного движения.

Было организовано преследование. Инспекторы дорожно-патрульной службы подавали звуковые сигналы и требования об остановке. Водитель внедорожника продолжил движение, направляясь в сторону села Лазо и был задержан только после применения табельного оружия сотрудниками полиции, которые были вынуждены стрелять по колесам, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу МО МВД России «Дальнереченский».

Установлено, что за рулем внедорожника находился 33-летний житель села Грушевое. Проверка по базам данных ГИБДД показала, что автомобилист не имеет водительского удостоверения. Освидетельствование установило у водителя алкогольное опьянение.

В отношении мужчины сотрудниками ГИБДД составлены административные материалы, по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющем права управления», ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора», ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ «Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства», ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Суд назначил злостному нарушителю ПДД наказание в виде 20 суток административного ареста.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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