Во Владивостоке 18-летний водитель легковушки, уходя от полицейской погони, попал в ДТП

Во Владивостоке сотрудники Госавтоинспекторы заметили автомобиль марки "Тойота Корона", водитель которого, увидев полицейских, резко увеличил скорость и попытался скрыться.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку, было организовано преследование. Инспекторы дорожно-патрульной службы неоднократно подавали звуковые сигналы и требования об остановке, однако водитель "Тойоты" продолжал движение, направляясь в сторону улицы Нейбута. Около дома № 67, проехав между строчкой гаражей, транспортное средство свернуло на внутридворовую территорию и совершило столкновение с припаркованной автомашиной "Митсубиси Паджеро". Сразу после столкновения из салона "Тойоты" выбежали четверо молодых людей и попытались скрыться с места происшествия, однако были задержаны полицейскими.

Выяснилось, что за рулем иномарки находился 18-летний житель Владивостока. Молодой человек является собственником транспортного средства, однако права на управление транспортным средством не имеет. Ранее приморца уже привлекали к административной ответственности за управление автомобилем без водительского удостоверения.

В отношении правонарушителя составлены административные материалы по ч.1 ст. 12.27 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством» и по ч.2 ст. 12.25 КоАП РФ «Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства». Кроме того, водителю "Тойоты Корона" предстоит возместить материальный ущерб, причиненный владельцу внедорожника.

По факту ДТП назначена проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с российским законодательством.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru