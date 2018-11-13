Водитель "Тойота Филдер", уходя от преследования полицейских, выехал на встречку и устроил лобовое ДТП
Ночью в районе дома № 31 на улице Добровольского инспекторы дорожно-патрульной службы заметили автомобиль марки "Тойота Филдер". Проезжая мимо, пассажиры, находившиеся в транспортном средстве, стали выкрикивать непристойности в адрес полицейских, а также подстрекали водителя как можно скорее скрыться от сотрудников ГИБДД. При этом мужчина, находившийся за рулем иномарки, поехал в направлении, противоположном движению транспортного потока на участке дороги, где установлено одностороннее движение.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку, сотрудники Госавтоинспекции организовали преследование нарушителя, подавая через громкоговорящее устройство требования об остановке автомобиля. Однако водитель продолжил движение и в районе дома № 13 на улице Добровольского совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем "Тойота Чайзер". В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.
34-летний мужчина, управлявший "Филдером" и находившийся в состоянии алкогольного опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования отказался.
В отношении автомобилиста составлены административные материалы по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения) и по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Санкции части 4 статьи 12.15 предусматривает наказание в виде лишения права управления транспортным средством на срок до шести месяцев. Наказанием за отказ водителя от медосвидетельствования может стать лишение права управления транспортным средством на срок до двух лет.
Проводится проверка, по результатам которой в отношении правонарушителя будет принято решение в соответствии с российским законодательством.
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