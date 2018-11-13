Водитель "Тойота Филдер", уходя от преследования полицейских, выехал на встречку и устроил лобовое ДТП

- это заболевание нельзя остановить в принципе. Необходимо, чтобы им переболело большое количество людей для выработки "стадного иммунитета"

- в борьбе с коронавирусом все делается правильно, надо подавить эмоции и набраться терпения. Скоро все закончится и позже мы осознаем, что власти все делали грамотно

-из-за неправильной реакции властей РФ. Не надо было вводить никаких ограничей и все бы само собой "устаканилось"

- из-за поздней и непоследовательной реакции властей в России. Надо было вводить массовые органичения оперативней и жестче

- из-за безалаберности населения России, которое не может "заставить" себя выдержать режим самоизоляции

- виноваты СМИ, которые "вырастили" из коронавируса страшного монстра. Было бы тихо в медиа, не было бы нынешней ситуации