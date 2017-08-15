ГИБДД озвучила печальную статистику ДТП с детьми

За сутки на дорогах края получили травмы трое несовершеннолетних, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по ПК.

В районе 10 километра автодороги «г. Артем – г.Находка - порт Восточный» при перестроении неустановленный автомобиль создал помеху в движении городскому пассажирскому автобусу №15 сообщением «9 километр - Мебельная фабрика». Избегая столкновения, водитель автобуса прибегнул к экстренному торможению, в результате чего в салоне автобуса упали и получили травмы трое пассажиров, в том числе несовершеннолетний. Все трое в момент происшествия стояли, при падении они получили ушибы и ссадины. Ребенок был в сопровождении бабушки. Всего на момент ДТП в салоне автобуса находились 30 пассажиров (25 – сидели, 5 – стояли). По факту дорожно-транспортного происшествия назначена проверка.

В районе 721 километра автодороги «Уссури» Хабаровск - Владивосток (Красные Казармы) водитель большегрузной техники не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомашиной Subaru Legacy, снизившей скорость перед пешеходным переходом. В результате удара произошла серьезная деформация кузова легкового автомобиля. Пострадали три человека: водитель и пассажиры Subaru Legacy, в том числе 5-летняя девочка. Все пострадавшие госпитализированы.

В городе Находка водитель Lexus при выезде с прилегающей дороги на главную совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Delica. Получили травмы пассажиры Delica, в том числе 12-летний мальчик. Назначено амбулаторное лечение.

В целом в минувший четверг в полицию поступили сообщения о 58 ДТП: 52 - с материальным ущербом, 6 – с пострадавшими. Погибших нет, однако 12 человек травмированы, в том числе 3 несовершеннолетних. Повреждено 103 транспортных средства. По причине грубых нарушений Правил дорожного движения водителями транспортных средств в крае произошло 54 ДТП, в большинстве случаев - несоблюдение очередности проезда. По видам происшествий, как и ранее, преобладают столкновения транспортных средств, среди населенных пунктов аварийно опасным городом остается Владивосток (27 ДТП).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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