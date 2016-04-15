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В поселке Рыбачий в результате ДТП с участием трех авто внедорожник улетел с косогора и перевернулся
ДТП с участием трех машин произошло в посёлке Рыбачий. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl, один из автомобилей после столкновения с КАМАЗом улетел с косогора и перевернулся. В результате ДТП получила повреждения еще одна легковушка.
По словам очевидцев, водитель КАМАЗа после аварии пытался покинуть место происшествия.
Так же свидетели происшествия утверждают, что все участники аварии живы, хотя одного мужчину пришлось реанимировать медикам скорой помощи.
Подробности происшествия уточняются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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