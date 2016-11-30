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На Песчаном автомобиль улетел с косогора

На Песчаном автомобиль улетел с косогора

Источник фото: dpskontrol125rus

На Песчаном автомобиль улетел с косогора, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpskontrol125rus. 

По словам очевидцев, водитель транспортного средства - из местных жителей - погиб. 

Подробности происшествия устанавливаются. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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