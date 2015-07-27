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Crown на крыше: Пять машин попали в «замес» на Первой Речке (видео)

Crown на крыше: Пять машин попали в «замес» на Первой Речке (видео)

Источник фото: скрин видео dps_vl

Во Владивостоке, в районе Первой Речки произошло жесткое ДТП. Crown после столкновения перевернулся на крышу, сообщают «Вести:Приморье».

Судя по комментариям в пабликах, водитель Toyota Land Cruiser Prado выезжал со второстепенной, Crown ехал прямо. После столкновения Prado откинуло в грузовик, а Crown в полете задел припаркованный авто, перевернулся и воткнулся в грузовик аварийных служб.

Детали аварии уточняются.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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