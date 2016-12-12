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Грузовик в кювете: серьезное ДТП на Артемовском перевале
Серьезное ДТП случилось 12 сентября на Артемовском перевале. Как сообщают очевидцы, в результате аварии минигрузовик улетел в кювет и перевернулся.
Обстоятельства происшествия уточняются.
В настоящее время перед Штыково образовалась пробка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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