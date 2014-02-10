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Автовоз и грузовик столкнулись в районе села Вольно-Надеждинское
Серьёзное ДТП произошло в районе села Вольно-Надеждинское, сообщают «Вести:Приморье. Столкнулись автовоз и грузовик, причем, очень жестко. Судя по кадрам, грузовик снес ограждения и улетел в кювет, а автовоз, груженный машинами, съехал с дороги в лесополосу.
В пабликах отмечают, пробка собралась из-за зевак.
Детали аварии и сведения о пострадавших уточняются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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