Всю ночь на морозе: лесовоз перевернулся на перевале в Приморье

В Приморье в Дальнереченском районе произошла серьезная авария, сообщают «Вести:Приморье».

Очевидец в одном из приморских пабликов рассказал, на перевале перевернулся груженый лесовоз. Машина не смогла преодолеть участок дороги, который был во льду. Автор уточняет, дорога нечищена. Двигаться сложно.

Лесовоз улетел в кювет и завалился на бок.

«На перевале - голый лед. Ночью перевернулся лесовоз. После это дорожные службы подсыпали на этом участке. Это не спасает. Мужики всю ночь на морозе. Это Дальнереченский район. Перевал Междуреченский», пишет автор поста.

Детали аварии уточняются.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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