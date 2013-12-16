Несовершеннолетний водитель устроил ДТП во Владивостоке

17-летний местный житель, находясь за рулем автомашины "Митсубиси Мираж", двигался со стороны улицы Руднева в направлении Баляева. При повороте налево водитель не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомашиной "Ниссан Санни". В результате ДТП водитель "Ниссана" получил травму головы и был направлен на амбулаторное лечение, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по г.Владивостоку.

Согласно результатам медицинского освидетельствования, состояния опьянения у участников ДТП не установлено.

По словам несовершеннолетнего, автомобиль он взял у своего знакомого, чтобы покататься. Водительского удостоверения молодой человек не имеет.

Об инциденте незамедлительно было сообщено родителям несовершеннолетнего нарушителя ПДД. Сотрудниками полиции решается вопрос о привлечении их к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за несоблюдение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Сотрудниками Госавтоинспекции по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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