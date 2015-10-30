Водитель леговушки погиб в ДТП с участием большегруза

В районе улицы Ландышевой во Владивостоке 35-летний водитель автомашины "Тойота Спринтер" не справился с управлением и совершил столкновение с большегрузом "Фрейтлайнер Аргоси", двигавшимся в попутном направлении. От удара "Тойоту" отбросило на леерное ограждение. Водитель "Спринтера" скончался на месте происшествия. 49-летний водитель грузового автомобиля не пострадал.

Установлено, что с начала текущего года погибший автомобилист 13 раз привлекался к административной ответственности за превышение допустимой скорости движения.

Назначено проведение ряда исследований. Выясняются причины и условия, способствовавшие совершению дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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