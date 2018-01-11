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"Хонда СРВ" врезалась в леера во Владивостоке: водитель погиб

"Хонда СРВ" врезалась в леера во Владивостоке: водитель погиб

Источник фото: ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку

Во Владивостоке сегодня, 17 мая, около 4 часов утра 34-летний водитель "Хонда СРВ" двигался со стороны улицы Коммунаров в направлении Окатовой. В районе дома № 1 на улице Героев Тихоокеанцев автомобилист не справился с управлением и совершил наезд на леерное ограждение с последующим съездом с проезжей части, - сообщает "Вести: Приморье".

В результате ДТП водитель "Хонды" получил серьезные травмы, от которых впоследствии скончался в больнице, - сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку.

Установлено: погибший имел 12-летний стаж вождения, ранее к административной ответственности не привлекался.

По факту ДТП назначено проведение ряда исследований и экспертиз, направленных на установление причин и условий автоаварии.

 

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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