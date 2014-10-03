На Русском острове погиб водитель перевернувшейся машины "Хонда Одиссей"
ДТП случилось в районе дома № 60 по улице Экипажной, - сообщает "Вести: Приморье".
Водитель автомашины "Хонда Одиссей", двигаясь со стороны улицы Подножье в направлении Университетского проспекта, не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП 45-летний водитель автомашины получил травмы, не совместимые с жизнью, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Приморскому краю. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи зафиксировали биологическую смерть.
В ходе проверки выяснилось, что ранее пострадавший к административной ответственности не привлекался.
Состояния опьянения у участника автоаварии не установлено.
Назначено проведение ряда экспертиз, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
Комментировать: