"Паровоз" из четырех авто собрался во Владивостоке в районе остановки Постышева

2 июня в дежурную часть отдела ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о ДТП с участием нескольких автомашин в районе дома № 57 на проспекте 100-летия Владивостока.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылой на пресс-службу ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку, 34-летний водитель автомашины "Субару Форестер", двигаясь со стороны улицы Русской в направлении улицы Постышева, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и совершил столкновение с автомашиной "Ниссан Тиана". От удара "Ниссан Тиана" столкнулась с "Хонда Инсайт", та в свою очередь ударила автомашину "Тойота Рактис".

В дорожном происшествии травмы получила 22-летняя пассажир "Хонды Инсайт". Девушка госпитализирована в медицинское учреждение. Другие участники автоаварии не пострадали.

Транспортные средства получили механические повреждения. Состояния опьянения у автомобилиста, спровоцировавшего происшествие, не выявлено. Установлено, что водитель автомашины "Субару Форестер" имеет водительский стаж 5 лет, к административной ответственности в 2020 году за нарушение Правил дорожного движения не привлекался.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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