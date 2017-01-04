Женщина пострадала в массовом ДТП в центре Владивостока
В дежурную часть ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома №19 на Океанском проспекте.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по г. Владивостоку, около 08.30 водитель "Хонды Инсайт", двигаясь со стороны Центра в направлении улицы Алеутской, при повороте налево не справился с управлением и совершил столкновение с попутно идущей автомашиной "Тойотой Креста". От удара "Инсайт" вынесло на обочину, где он столкнулся с припаркованной "Хондой Фит", после чего произошел наезд на пешехода.
В результате автоаварии 50-летняя женщина, получившая травмы, была госпитализирована в медицинское учреждение. Точный диагноз выставят врачи после проведения необходимых исследований. Другие участники происшествия не пострадали. Транспортные средства получили механические повреждения.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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