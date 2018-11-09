Такси перевернулось в результате ДТП на Русском острове
В дежурную часть ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии во Фрунзенском районе Владивостока.
Как сообащет "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УМВД по г. Владивостоку, около 08.00 в районе дома №27 поселка Аякс 48-летний водитель автомобиля такси "Тойота Премио", совершая разворот, не убедился в безопасности маневра. В результате произошло столкновение "Тойоты" и "Хонды Инспайер", двигавшейся по главной дороге. От удара "Тойота Премио" перевернулась.
В результате автоаварии травмы получил водитель таксомоторной компании. В настоящее время его осматривают врачи скорой медицинской помощи.
Второй участник ДТП – 29-летний житель Владивостока - серьезных травм не получил.
По факту автоаварии проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с российским законодательством.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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