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Микрогрузовик попал под поезд в пригороде Владивостока

Микрогрузовик попал под поезд в пригороде Владивостока

Фото: Пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку

Сегодня, 15 ноября, на железнодорожном переезде станции «Угольная» произошло столкновение автомобиля и электропоезда.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоу, водитель микрогрузовика "Дэо" двигался со стороны улицы Лиманской. На железнодорожном переезде станции Угольной загорелся запрещающий сигнал семафора, однако водитель транспортного средства решил «проскочить». В результате произошло столкновение с электропоездом.

В ходе осмотра микрогрузовика выяснилось, что в автомобиле установлены боковые стекла, изготовленные из практически непрозрачного материала.

В результате происшествия травмы получили 27-летний водитель автомобиля и его 24-летний пассажир. Мужчины госпитализированы.

По факту автоаварии проводится проверка, по ее результатам будет принято решение в соответствии с российским законодательством.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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