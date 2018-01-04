Микрогрузовик попал под поезд в пригороде Владивостока
Сегодня, 15 ноября, на железнодорожном переезде станции «Угольная» произошло столкновение автомобиля и электропоезда.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоу, водитель микрогрузовика "Дэо" двигался со стороны улицы Лиманской. На железнодорожном переезде станции Угольной загорелся запрещающий сигнал семафора, однако водитель транспортного средства решил «проскочить». В результате произошло столкновение с электропоездом.
В ходе осмотра микрогрузовика выяснилось, что в автомобиле установлены боковые стекла, изготовленные из практически непрозрачного материала.
В результате происшествия травмы получили 27-летний водитель автомобиля и его 24-летний пассажир. Мужчины госпитализированы.
По факту автоаварии проводится проверка, по ее результатам будет принято решение в соответствии с российским законодательством.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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