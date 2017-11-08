Семья разбилась насмерть в страшном ДТП на трассе А-370
В Спасском районе Приморского края в результате столкновения легковушки и трактора погибли три человека, сообщают "Вести:Приморье" со сссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.
Информация об автоаварии, произошедшей в районе 488 км автодороги А-370 «Уссури» Хабаровск-Владивосток, поступила в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Спасский». На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, бригада скорой медицинской помощи.
Установлено, что за рулем автомобиля Тойота Приус находился 28-летний мужчина. Двигаясь со стороны г. Владивостока в направлении г. Хабаровска, водитель совершил столкновение с трактором Ловол, двигавшимся в попутном направлении. В результате удара травмы, несовместимые с жизнью, получили водитель и пассажиры Тойоты Приус: 24-летняя женщина и 4-х летний мальчик.
Стаж вождения водителя Тойоты - 2 года. В текущем году мужчину дважды привлекали к административной ответственности за превышение допустимой скорости движения.
ДТП произошло в темное время суток при ясной погоде на участке с асфальто-бетонным покрытием.
По факту ДТП со смертельным исходом проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда исследований.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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