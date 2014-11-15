Пассажир перевернутой машины не встретит Новый год





ДТП со смертельным исходом произошло в Хасанском районе, — передают «Вести: Приморье» по данным ГИБДД.

В дежурную часть отдела МВД России по Хасанскому району поступило сообщение об опрокидывании транспортного средства на автодороге Раздольное - Хасан - Зарубино.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, бригада скорой медицинской помощи.

Установлено, что автомашина Тойота Вокси двигалась со стороны автодороги Раздольное - Хасан в сторону поселка Зарубино.

На 2 километре трассы водитель автомашины, 50-летний мужчина, не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пассажир автомашины Тойота Вокси, 31-летний мужчина, от полученных травм скончался.

Стаж вождения водителя Тойота Вокси – 10 лет, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в 2019 году водителя не привлекали.

По факту автоаварии назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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