Машина улетела в кювет на трассе Раздольное - Хасан, пассажир погиб
В дежурную часть отдела МВД России по Хасанскому району поступило сообщение об опрокидывании транспортного средства на автодороге Раздольное - Хасан - Зарубино.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД УМВД по Приморскому краю, автомашина "Тойота Вокси" двигалась со стороны автодороги Раздольное - Хасан в сторону поселка Зарубино.
На втором километре трассы водитель автомашины, 50-летний мужчина, не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП пассажир автомашины "Тойота Вокси", 31-летний мужчина, от полученных травм скончался.
Стаж вождения водителя "Тойота Вокси" – 10 лет, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в 2019 году водителя не привлекали.
По факту автоаварии назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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