Пассажир скончался в перевернувшемся авто в районе Зарубино
В дежурную часть отдела МВД России по Хасанскому району поступило сообщение о том, что машина улетела в кювет и перевернулась на автодороге Раздольное — Хасан — Зарубино, сообщает "Вести: Приморье".
На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, бригада скорой медицинской помощи.
Установлено, что автомашина Toyota Voxy двигалась со стороны автодороги Раздольное - Хасан в сторону поселка Зарубино.
На 2-м километре трассы водитель автомашины, 50-летний мужчина, не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП пассажир автомашины Toyota Voxy, 31-летний мужчина, от полученных травм скончался.
Стаж вождения водителя Тойота Вокси – 10 лет, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в 2019 году водителя не привлекали.
По факту автоаварии назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, отметили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ПК.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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