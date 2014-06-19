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Страшное ДТП в Лесозаводске: погибли женщина и ребенок
Примерно час назад в районе Лесозаводска на 29-ом километре гострассы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и военного ГАЗ-66, - сообщает "Вести: Приморье".
Легковой автомобиль буквально расплющило. По словам очевидцев, погибли женщина и ребёнок.
Военный автомобиль от удара завалился на бок. По предварительным данным, водитель остался жив.
Подробности уточняются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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