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Страшное ДТП в Лесозаводске: погибли женщина и ребенок

Страшное ДТП в Лесозаводске: погибли женщина и ребенок

Источник фото: Социальные сети

Примерно час назад в районе Лесозаводска на 29-ом километре гострассы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и военного ГАЗ-66, - сообщает "Вести: Приморье".

Легковой автомобиль буквально расплющило. По словам очевидцев, погибли женщина и ребёнок.

Военный автомобиль от удара завалился на бок. По предварительным данным, водитель остался жив.

Подробности уточняются.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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