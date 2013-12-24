Перешел дорогу на тот свет: мотоцикл без номеров сбил мужчину без документов
Неопознанный мужчина переходил дорогу, не пользуясь пешеходным переходом, и был насмерть сбит мотоциклистом, — сообщили «Вестям: Приморье» в ГИБДД.
Установлено: в пригороде Владивостока 26-летний водитель мотоцикла Ямаха, двигаясь в направлении города Артема, в районе улицы Таежной совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. В настоящее время личность погибшего устанавливается.
Мотоциклист в результате ДТП получил перелом руки.
В ходе проверки установлено, что мотоцикл не имеет государственных регистрационных знаков.
По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом полиция проводит проверку. Назначено проведение ряда исследований, по результатам которых будет принято решение в соответствии с российским законодательством.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
17.03.2014 Госавтоинспекция разыскивает водителя автомобиля, скрывшегося с места ДТП во Владивостоке
-
18.02.2019 Во Владивостоке водитель "Тойота Камри" насмерть сбил пешехода
-
29.01.2018 Грузовик насмерть сбил пешехода во Владивостоке
-
24.12.2013 В Приморье полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в которых погибли два пешехода
-
20.03.2014 В Приморье пешеход погиб под колесами авто
-
11.10.2017 Полиция просит помочь установить личность погибшего в Уссурийске пешехода
Добавить комментарий